Православные верующие хотят совершить молебен возле Верховной Рады

Новость о включении скандальных законопроектов №4128 и №4511 в повестку дня сессии Верховной Рады, которая должна состояться в четверг, вызвала волну возмущения среди религиозного сообщества Украины. Во многих областях верующие активно присылают обращения к своим народным избранникам с требованием отозвать эти законодательные инициативы. Для того, чтобы умолить Бога о вразумлении депутатов, они собираются даже провести молебен перед окнами парламента, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После того, как скандальные законопроекты Еленского и Тымчука № 4128 и №4511 неожиданно оказались в повестке дня Верховной Рады по всем регионам Украины начался активный сбор подписей под обращениями к депутатам с требованием не допустить принятия этих не только антирелигиозных, но и антигосударственных законов.

Духовенство и миряне пытаются заставить народных избранников услышать мнение религиозной части общества и предотвратить узаконивание в Украине дискриминации по религиозному признаку.

В частности, представители приходов и монастырей из самых разных епархий УПЦ намерены собраться под стенами украинского парламента 18 мая в 9.00, чтобы провести молебен о вразумлении народных депутатов.

Верующие граждане Украины убеждены, что антицерковные решения депутатов, направленные на дискриминацию Украинской Православной Церкви и эскалацию религиозных конфликтов, являются не только личным нравственным выбором народных избранников, за который они ответят на Страшном Суде, но и приводят гнев Божий на страну, руководить которой им поручено.

Напомним, что осенью прошлого года верующие УПЦ из разных уголков Украины уже собирались у стен Верховной Рады, выступая против законопроекта № 4128, который был внесен в повестку дня 6 октября на рассмотрение украинского парламента.