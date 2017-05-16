Верховная Рада готовится голосовать за "антинародные законы" - Митрополит Антоний

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) - о скандальных законопроектах 4511 и 4128, которые могут быть в четверг проголосованы Верховной Радой Украины.

Если проанализировать их содержание, а также принять во внимание те негативные процессы, которые они неизбежно вызовут в общественной и религиозной жизни Украины, то можно смело сказать, что упомянутые законодательные инициативы по своей сути являются «антицерковными», «антизаконными» и, что наиболее важно, «антинародными».

Поясню свою мысль.

Во-первых, данные законопроекты вызывают жесткую реакцию и оценку со стороны многих религиозных организаций Украины. Ведь по итогам их принятия у любой конфессии в нашей стране можно будет очень просто отнять любое принадлежащее ей имущество.

В подтверждение моих слов приведу следующие комментарии.

Епископ Харьковско-Запорожской диецезии Римо-Католической Церкви Станислав Широкорадюк:

«Относительно законопроекта Еленского № 4128. Создается анархия. Здесь ясно написано, что все делается для того, чтобы Киевский патриархат смог забрать приходы Московского патриархата к себе. Создается коррупционная схема, для того, чтобы свободно переходили приходы в Киевский патриархат... А почему не сделать, как во всем мире: каждая религиозная община должна быть юридическим лицом! Церковь должна быть юридическим лицом! Такой закон будет защищать Церковь. Я, упаси Боже, не за Московский Патриархат. Но таких законов не должно быть! Здесь молчать нельзя. Есть юридическое лицо, которое имеет право на свою собственность, права, защищается Конституцией. А здесь хотят сделать, как на Майдане. Проголосуем, и все! На майдане возле церкви революция идет... Вы понимаете к чему идет?! Это не хорошо, это не справедливо! Кто сильнее, тот и прав - это не по-христиански. То же рейдерство!.

"Как можно подавать такие законы?! Если Церковь существует, она имеет свои законы. Какой еще надо статус выдумывать?! Кто еще имеет какие фантазии?! Если мы имеем проблемы с какой-то Церковью, то мы имеем проблемы не с Церковью, а с руководителями! Если кто-то нарушает закон, должны быть меры, как он должен за это отвечать! Если кто-то проводит антиукраинскую политику, неважно кто, политик или священник, то он должен отвечать. Независимо из какой он конфессии. Зачем создавать для Церкви клетку с особым статусом? Кому нужен этот закон об особом статусе?! Это унижение Церкви, и вообще, говорит очень плохо об Украине. Это не свидетельствует о демократичности государства и рационализме. Это недоразвитость. И это подают парламентарии, как ни странно - это люди, которые должны немножко думать".

Евгений Зискинд, исполнительный директор Объединения иудейских религиозных организаций Украины, член президиума Еврейской конфедерации Украины:

«Законопроект № 4128 апеллирует к такому понятию, как «самоидентификация», хотя при этом вообще не дается четкого пояснения, что имеется ввиду. Например, в иудейской традиции недостаточно только личной заинтересованности и определенности — необходим еще ряд обрядов, обычаев, которым необходимо следовать. Двери наших храмов открыты всегда и каждому, но это совершенно не означает, что все те люди, которые приходят в синагогу, смогут называться членами нашей религиозной общины, а тем более решать ее судьбу. Так что этот законопроект открывает путь рейдерству, захвату храмовых сооружений и земель только лишь на основании факта «самоидентификации».

Во-вторых, законопроекты 4511 и 4128 выглядят, мягко говоря, крайне противоречиво с точки зрения существующих законодательных норм.

Чего стоят только соответствующие выводы Уполномоченного по правам человека, Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины и Комитета ВР Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Приведу несколько конкретных примеров.

«Реализация законопроекта 4128 будет означать грубое вмешательство государства во внутренние дела религиозных организаций, противоречить конституционному принципу отделения церкви от государства (статья 35 Конституции Украины) и приведет к существенному ограничению свободы вероисповедания в Украине».

«Реализация законопроекта 4128 приведет к негативным последствиям для всех религиозных организаций Украины, а также к эскалации межконфессионального противостояния с негативными последствиями этого для общественной стабильности».

«Законопроект 4511 ограничивает право на свободу мировоззрения и вероисповедания, содержит признаки дискриминации и разделяет граждан Украины по религиозному признаку. Принятие этого законопроекта может привести к новым конфликтам в общественной и религиозной среде страны, а также негативно скажется на международном имидже Украины».

В-третьих, идея принятия соответствующих законопроектов не имеет общественной поддержки. Из этого следует, что некие силы подталкивают депутатов к тому, чтобы они приняли де-факто «антинародные» законы.

Ведь как свидетельствуют данные опроса, проведенного фирмой "Юкрейниан социолоджи сервис" и Институтом социологии НАН Украины, 61% украинцев считают, что церковь должна быть законодательно и на практике отделена от государства и власть не должна вмешиваться в ее дела, 11,3% так не считают, 27,8% - не определились.

И лишь 8% украинцев, опрошенных Ukrainiаn Sociology Service в ноябре 2016 года, поддерживают законопроект о контроле над деятельностью УПЦ.

На фоне этих показательных цифр хотел бы отметить следующую новость – только за один день 14 мая в Одесской епархии УПЦ было собрано более 52 тысяч подписей жителей региона против антицерковных законопроектов.

Сбор подписей продолжен до вечера 15 мая, после чего все собранные подписи будут переданы в Киев народным депутатам Украины, избиравшимся по мажоритарным округам в Одесской области, чтобы они в высшем законодательном органе Украины защитили интересы своих избирателей и не допустили религиозной дискриминации миллионов верующих украинцев.

Подобные процессы происходят и в других епархиях Украинской Православной Церкви.

Простые люди четко показывают, что они против «антицерковных», «антизаконных» и «антинародных» законов.

Мы надеемся, что народные избранники осознают это и не пойдут против воли своих избирателей.

«Корреспондент».