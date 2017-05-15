Предстоятель УПЦ встретился с Иерусалимским Патриархом

Предстоятель УПЦ поклонился главным святыням Святого Града и встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом III. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Сразу по приезду в Иерусалим, Блаженнейший владыка поклонился Живоносном Гробу Господню и Голгофе, которые находятся в храме Воскресения Христова. После чего Предстоятель УПЦ был принят Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III. Иерархи обсудили ситуацию в мировом Православии и засвидетельствовали друг другу братскую любовь и духовное единение.

Позже Его Блаженство посетил святые места, связанные с жизнью Господа нашего Иисуса Христа.

12 мая Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Самарии, на месте колодца патриарха Иакова, где произошла Евангельская встреча Спасителя с Самарянкой.

Также Предстоятель совершил Божественную литургию в храме Воскресения Христова на Гробе Господнем.