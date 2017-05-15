Управляющий делами УПЦ поздравил украинских женщин с Днем матери

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) поздравил украинских женщин с Днем матери.

Владыка пожелал, чтобы Господь со Своей Пречистой Матерью и всеми святыми помогал женщинам нести крест материнства, сообщает Центр информации УПЦ.

«Мама - простое, но самое дорогое слово, которое несет тепло, ласку, нежность и любовь. Материнство - прежде всего благословение Божие и любовь Божия, явленные еще праматери Еве. Мама - самое дорогое, что есть в нашей жизни. День матери - праздник самого замечательного для каждого из нас человека на земле», - сказал владыка Антоний.

Напомним, что празднование Дня матери в нашей стране было установлено в 1999 году Указом Президента Украины. Ежегодно матерей чествуют во второе воскресенье мая.

Как сообщалось, в этом году накануне праздника Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий встретился с матерями украинских военнопленных, поддержал и заверил, что Церковь делает все возможное для освобождения из плена их сыновей.