В Почаевской лавре началось празднование в честь дня памяти преподобного Амфилохия

В этом году празднования в честь дня памяти преподобного Амфилохия Почаевского начались заранее, 10 мая. После окончания вечернего богослужения наместник монастыря вместе с братией вошли в Пещерный храм, откуда после служения особого молебна начался уже традиционный крестный ход по улицам города, сообщается на сайте Свято-Успенской Почаевской лавры.

В сопровождении большого количества паломников с молитвами и пасхальными песнопениями раку с нетленными мощами пронесли вокруг Святой Горы к Пребраженському собору лавры.

12 мая 2002 года на святой Почаевской Горе произошло важное событие. Этот день стал днем обретения святых мощей преподобного и богоносного отца Амфилохия, чудотворца Почаевского. Тогда же состоялось прославление великого угодника Божия.

В эти светлые майские дни, которые стали днями особого духовного подъема, великой духовной радости в Почаевской обители всегда многолюдно. В лавру приезжают паломники со всей Украины и из-за рубежа, чтобы вместе почтить память преподобного Амфилохия, поклониться его святым мощам.