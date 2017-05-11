Владимир-Волынская епархия УПЦ отмечает свое 1025-летие

Накануне дня памяти Всех святых земли Волынской и святителя Стефана в Успенском кафедральном соборе города Владимир-Волынский было совершено всенощное бдение, а на следующий день,10 мая - Божественная литургия. Так начались торжества по случаю 1025-й годовщины образования православной епархии на Волыни. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии.

Планируется, что завершатся праздничные мероприятия осенью праздничным богослужением, которое возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

В конце богослужения состоялся крестный ход к часовни Всех святых земли Волынской.

Напомним, в прошлом году во Владимир-Волынской епархии праздновали 20-летие с момента возрождения. Торжества возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Обратившись к многочисленной волынской пастве со словом проповеди тогда, Его Блаженство подчеркнул: «В эти дни мы празднуем десятилетие от возрождения Владимиро-Волынской епархии, которая является древней епархией нашей Церкви. Эта древняя земля освящена еще равноапостольным князем Владимиром Крестителем – здесь святой князь Владимир зажег лампаду веры и молитвы».