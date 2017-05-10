В Киевской духовной академии открыли выставку, посвященную святому хирургу и священникам-ветеранам

В Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС), состоялось открытие выставки, посвященной 140-летию со дня рождения святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и священникам-ветеранам.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, среди экспонатов выставки - документы, фотографии, медицинские инструменты, письма святителя Луки, которые рассказывают о жизненном пути, подвиге исповедничества, медицинской деятельности святого.

По словам главы Синодального отдела УПЦ «Церковь и культура» игуменьи Серафимы (Шевчик), экспонаты достойны внимания также потому, что отображают эпоху, в которой жил святитель.

«Вещи попали на выставку по-разному. Иногда уникальные экспонаты можно купить просто на базаре, когда человек продает, не осознавая культурной ценности вещи. Один из экспонатов превосходно отображает эпоху, в которой жил святитель Лука. Он является необычным, как и жизнь этого человека – исповедника и одновременно лауреата Сталинской премии, хирурга высочайшего уровня и епископа Православной Церкви. Это проповедь, собственноручно подписанная святителем: «Епископ Крымский Лука, лауреат Сталинской премии»», - рассказала игуменья Серафима.

Первый проректор КДАиС протоиерей Сергий Ющик, рассказывая о жизни святителя Луки, привел интересный факт - епископ оперировал в рясе.

«Во время боевых действий святитель написал труд по гнойной хирургии. Экспозиция содержит написанные им небольшие картинки, его открытку-поздравление с Днем Победы, проповеди, заверенные авторской подписью», - отметил отец Сергий.

Также он рассказал об экспонатах, которые рассказывают о подвигах священнослужителей-ветеранов.

«Экспозиция посвящена тем, кто боролся за наши жизни, за наши души. В частности, первый ректор возрожденных киевских духовных школ (1989 - 1991 г.) протоиерей Петр Влодек, который закончил войну в Берлине. Именно на фронте он окончательно определился, что выберет священническое служение. На выставке представлена его ряса с военными наградами», - рассказал протоиерей Сергий Ющик.

По его словам, среди экспонатов есть необычные исторически важные вещи.

«Например, алюминиевая лента, с которой штамповались самодельные крестики, найденная на Лютежском плацдарме во время раскопок массовых захоронений солдат», - отметил первый проректор.

На открытии выставки присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, которые поделились воспоминаниями о войне.

Выставка «Великий чудотворец и исповедник» проходит в Церковно-археологическом музее (ул. Лаврская 15, корпус 63) и продлится до 3 июня. Посетить выставку можно в будние дни с 15.00 до 17.00, вход свободный.

Организаторы выставки: Киевская духовная академия и семинария, Синодальный отдел «Церковь и культура», историко-краеведческий музей «Православная Украина» Киевской епархии УПЦ.

***Святитель Лука Крымский родился 9 мая (по новому стилю) в Керчи. В 1923 году принял монашество. Неоднократно был арестован и находился в тюрьмах, в ссылке. Во время Великой Отечественной войны был военным хирургом. В 1944 году написал труд «Дух, душа и тело». В 1946 году стал лауреатом Сталинской премии. В том же году переведен в Крым, став архиепископом Симферопольским. В 1956 году потерял зрение, но продолжал служить Литургии.