Как в УПЦ почтили память героев Великой Отечественной войны

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви 8-9 мая молились за ветеранов, погибших во Второй мировой войне и совершали молебны о здравии защитников Отечества. Кроме того священнослужители УПЦ приняли участие в торжествах по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

9 мая Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в столичном Парке Славы и вместе с духовенством вознес молитвы об усопших во Второй мировой войне.

5 мая благочинный Голосеевского округа столицы протоиерей Павел Кириллов присоединился к памятному ритуалу «Никто не забыт, ничто не забыто» в Голосеевском парке культуры и отдыха и после минуты молчания и возложения цветов совершил заупокойную литию. В этот же день памятные мероприятия проходили и в Деснянском районе столицы.

В Запорожье 8 мая у мемориала «Скорбящая мать» духовенство всего города во главе с настоятелем Покровского кафедрального собора протоиереем Олегом Семенчуком совершили заупокойную литию.

Обратившись к жителям города священник отметил, что, несмотря на то, что наш народ был преимущественно атеистическим, Господь даровал нам победу, поскольку, по словам Господа, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин. 15:13). Поэтому мы всегда должны помнить героев и молиться о них. После завершения богослужения духовенство почтило память погибших защитников Отечества, возложив венок из цветов к Вечному огню.

Митинг-реквием состоялся на братском кладбище в селе Константиновка, Запорожской области. Здесь игумен Макарий (Шадрин) совершил панихиду по усопшим воинам и поздравил всех присутствующих с праздником Победы.

8 мая на Центральном кладбище г. Мукачево духовенство епархии совершило панихиду. В молитве приняли участие представители власти города, ветераны и родственники погибших военных в АТО.

Митрополит Агафангел 8 мая совершил заупокойное богослужение у мемориала погибшим в с. Мариновка Одесской области. После завершения панихиды архипастырь поздравил всех с Пасхальными днями и Днем победы.

8 мая духовенство Ровенского благочиния, сестры Георгиевского подворья во главе со своим архипастырем крестным ходом отправились к мемориалу, где и состоялось заупокойное богослужение.

9 мая клирики кафедрального собора в честь Рождества Христова совершили поминальное богослужение у братских могил воинов-освободителей на городском кладбище Ивано-Франковска.

Также 9 мая архиепископ Алексий совершил заупокойную Божественную литургию и панихиду в Свято-Никольском кладбищенском храме Балты.

В этот же день епископ Алексий принял участие в торжественном митинге у Вечного Огня в сквере Победы города Первомайск. Архипастырь обратился ко всем с приветственным словом и совершил панихиду по погибшим.

Священнослужители Кропивницкого 9 мая совершили шествие памяти к Мемориальному комплексу на Крепостных валах. Здесь священники совершили панихиду по погибшим во Второй Мировой войне и на Востоке Украины в наше время и возложили цветы к мемориалу.

В День победы над нацизмом во Второй Мировой войне в Луцке клирики Волынской епархии приняли участие в торжествах по случаю праздника. Священнослужители епархии вместе со судентами Волынской духовной семинарии и верующими совершили крестный ход к Мемориалу Вечной Славы.