В столичном Парке Славы Предстоятель УПЦ и многочисленные верующие молились о погибших воинах (укр.)

У столичному Парку Вічної Слави Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій і численні віруючі 9 травня молились за спочилими у роки Великої Вітчізняної війни.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, заупокійна літія відбулася біля могили Невідомого солдата.

«Сьогодні ми святкуємо День Перемоги. Цього дня Бог визволив нас від фашизму - страшного світового зла. Ми молилися про спокій воїнів-визволителів, які померли на полі брані, поклавши життя за віру, за Батьківщину. Також ми підносимо молитви за ветеранів, яких вже мало залишилося між нами. Молимся, щоб Бог їх благословив, дарував щастя, здоров'я і все найкраще. Христос Воскрес!», - привітав митрополит Онуфрій.

Хор Київської духовної академії і семінарії виконав для ветеранів, учасників бойових дій та всіх присутніх пасхальні піснеспіви.

Після літії Предстоятель УПЦ Блаженніший митрополит Онуфрій, керуючий справами УПЦ митрополит Антоній, єпископат та численні представники духовенства і віряни під піснеспіви студентів КДАіС, поклали квіти до могили Невідомого солдата.

Присутні пройшли Алеєю полеглих Героїв, поклавших життя за Батьківщину у роки Великої Вітчізняної війни.

Як відомо, цього дня Президент України Петро Порошенко вшанував пам'ять загиблих воїнів, поклавши квіти до могили Невідомого Солдата.

Цього дня в усіх монастирях і храмах Української Православної Церкви відбулися заупокійні служби за спочілими у роки Великої Вітчизняної війни.