Аккредитация! В Киево-Печерской лавре 9 мая откроют выставку, посвященную святому хирургу и священникам-ветеранам (укр.)

9 травня о 13.30 у Києво-Печерській лаврі, в Церковно-археологічному музеї Київської Духовної Академії (вул. Лаврська 15, корпус 63) відбудеться відкриття виставки, присвяченої 140-річчю від Дня народження святителя Кримського Луки (Войно-Ясенецького) - «Великий чудотворець і сповідник», повідомляє Центр інформації УПЦ.

Серед експонатів є унікальні документи, видання, фотографії, медичні інструменти, листи святителя Луки Кримського (Войно-Ясенецького), які розповідають про його життєвий шлях, подвиг сповідництва, професійну медичну діяльність.

Виставка також розповідає про подвиги священнослужителів-ветеранів Другої Світової війни, зокрема ректора Київських духовних шкіл протоієрея Петра Влодека та інших його співбратів.

Виставка проводиться з благословення ректора Київської духовної академії, керуючого справами УПЦ митрополита Антонія (Паканича).

Організатори: Київська духовна академія, Синодальний відділ «Церква і культура», історико-краєзнавчий музей «Православна Україна» Київської єпархії УПЦ.

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