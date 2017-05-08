Аккредитация! Митрополит Онуфрий 9 мая возглавит панихиду на могиле неизвестного солдата (укр.)
14:14, 08 мая 2017Православие
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9 травня Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій очолить панахиду біля стели на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави (Київ, вул. Лаврська), повідомляє Центр інформації УПЦ.
Близько 10.10 розпочнеться хода насельників Києво-Печерської лаври, духовенства Київської єпархії, студентів Київської духовної академії і семінарії до місця проведення панахиди.
Панахида розпочнеться після покладання квітів Президентом України.
Акредитацію представників ЗМІ проводить Центр інформації УПЦ за тел. (066) 095 14 76.
9 травня в усіх храмах УПЦ відбудуться заупокійні богослужіння за загиблими в роки Другої світової війни і молебні за захисників Вітчизни.
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