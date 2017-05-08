В Одессе отменили крестный ход, посвященный Дню Победы

Стало известно, что запланированный крестный ход, посвященный 72-й годовщине со Дня Победы в Одессе будет отменен, сообщают "Ведомости-Украина" и "Таимер".

Причиной отмены мероприятия, которое должно было продлиться четыре дня, стали возможные провокации.

"Нас предупредили о возможных провокациях и просили крестный ход не проводить. Выражаем благодарность всем тем, кто имел решимость пройти те места, где наши мужественные предки геройски защищали наш родной город Одессу от немецко-фашистских захватчиков и проливали свою кровь за наше светлое будущее", – сообщила Одесская епархия УПЦ .

9 мая во всех храмах епархии будут совершаться заупокойные богослужения о погибших воинах.

Напомним, что отмененный крестный ход должен был пройти 9-12 мая по Поясу Славы Города–героя Одессы. Одесская епархия УПЦ ранее утвердила следующий маршрут:

9 мая - Аллея Славы, Мемориал героической обороны Одессы (411-я береговая батарея);

10 мая - Мемориал 411-й батареи, село Прилиманское;

11 мая - Прилиманское, сёла Дальник и Дачное;

12 мая - села Холодная Балка, Фомина Балка, Нерубайское, Усатово, город Одесса (Аллея Славы).