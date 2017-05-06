В Десятинном монастыре прославили чудотворную икону

В день памяти вмч. Георгия Победоносца, 6 мая, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию с чином прославления Владимиро-Десятинной иконы Божией Матери в Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы столицы.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, за Божественной литургией была вознесена молитва за мир в Украине.

В конце богослужения Предстоятель возглавил молебен Божией Матери. Блаженнейший поздравил паству с праздником, а также наградил благотворителей, которые приложили усилия для восстановления обители.

*** Чудотворная икона написана в наши дни. Первое чудо, связанное с ней, было явлено в 2006 году на праздник иконы Божией Матери «Живоносный источник».

После вечернего Богослужения практически все люди разошлись, осталось несколько верующих, чтобы помолиться. Духовенство и прихожане стояли на улице у входа в храм и общались. Вдруг они увидели, что в храме на полу лежат люди.

Священники сразу зашли в храм и начали приводить в чувство женщин, расспрашивая, что произошло. Молодая девушка и женщина старшего возраста, которые до этого не были знакомы, в один голос рассказали, что видели саму Пресвятую Богородицу.