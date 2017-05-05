Святогорская братия приняла участие в перезахоронении погибших воинов-освободителей от фашистских захватчиков

На территории села Татьяновка (Донецкая область) духовенство Свято-Успенской Святогорской лавры 3 мая совершили литию во время перезахоронения останков 86 воинов - солдат 12 и 8 армий, 3 и 8 гвардейских армий, которые погибли в боях при освобождении Слобожанщины от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу обители.

Для того, чтобы почтить память погибших соборной молитвой, к собравшимся присоединились святогорские насельники во главе с архимандритом Амвросием (Бобровым). Перед останками найденных павших на поле боя воинов была отслужена лития. Поминальные песнопения исполнялись святогорской братией под руководством регента иеромонаха Рафаила (Попова).

Как рассказал руководитель поискового отряда А.А. Юков, это уже четвертое перезахоронение за несколько прошлых лет. В первый раз были перезахоронены останки 117 бойцов, а всего за эти четыре перезахоронения земле с честью преданы найденные останки 323 воинов.

Всех присутствующих на мероприятии поздравили представители власти, которые говорили о важности сохранения памяти погибших на полях сражения воинов, освобождавших Слобожанский край от фашистских захватчиков, звучали песни о войне, школьники читали стихи о доблести солдат. В конце собрания присутствующие почтили погибших героев минутой молчания, военные дали три залпа ружей в воздух. Затем гробы с найденными солдатскими останками были торжественно похоронены.

В митинге в честь погибших воинов, в котором принимали участие жители города Святогорска и села Татьяновки, присутствовали представители местных органов власти, в частности, губернатор Донецкой области П.И. Жебривский, председатель Славянского районного совета К.Г. Черников, мэр города Святогорска Э.А. Дзюба, старший поискового отряда поисковой организации АДВИС «ПЛАЦДАРМ» А.А. Юков и другие.