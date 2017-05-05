Святогорская братия приняла участие в перезахоронении погибших воинов-освободителей от фашистских захватчиков

13:08, 05 мая 2017
Православие
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Фото: svlavra.church.ua

На территории села Татьяновка (Донецкая область) духовенство Свято-Успенской Святогорской лавры 3 мая совершили литию во время перезахоронения останков 86 воинов - солдат 12 и 8 армий, 3 и 8 гвардейских армий, которые погибли в боях при освобождении Слобожанщины от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу обители.

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Для того, чтобы почтить память погибших соборной молитвой, к собравшимся присоединились святогорские насельники во главе с архимандритом Амвросием (Бобровым). Перед останками найденных павших на поле боя воинов была отслужена лития. Поминальные песнопения исполнялись святогорской братией под руководством регента иеромонаха Рафаила (Попова).

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Как рассказал руководитель поискового отряда А.А. Юков, это уже четвертое перезахоронение за несколько прошлых лет. В первый раз были перезахоронены останки 117 бойцов, а всего за эти четыре перезахоронения земле с честью преданы найденные останки 323 воинов.

Всех присутствующих на мероприятии поздравили представители власти, которые говорили о важности сохранения памяти погибших на полях сражения воинов, освобождавших Слобожанский край от фашистских захватчиков, звучали песни о войне, школьники читали стихи о доблести солдат. В конце собрания присутствующие почтили погибших героев минутой молчания, военные дали три залпа ружей в воздух. Затем гробы с найденными солдатскими останками были торжественно похоронены.

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В митинге в честь погибших воинов, в котором принимали участие жители города Святогорска и села Татьяновки, присутствовали представители местных органов власти, в частности, губернатор Донецкой области П.И. Жебривский, председатель Славянского районного совета К.Г. Черников, мэр города Святогорска Э.А. Дзюба, старший поискового отряда поисковой организации АДВИС «ПЛАЦДАРМ» А.А. Юков и другие.

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