В Киеве в Десятинном монастыре 6 мая состоится прославление Владимирской-Десятинной иконы Пресвятой Богородицы

В Киеве в Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы 6 мая будет совершён чин прославления иконы Пресвятой Богородицы "Владимирской-Десятинной", сообщается на сайте Десятинного монастыря.

Божественную литургию возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Начало Божественной литургии в 8.00.

***Икона Пресвятой Богородицы "Владимирская - Десятинная" была написана в 1998 году в США в городе Беркли (Berkeley) художником и преподавателем иконописи Александром Хароном. Благословение на написание икон Александр получил от своего духовного отца игумена Андрея (Машкова) в 1978 году.

Первое время икона использовалась как образец для студентов по иконописи. В 2000 году в городе Сан-Франциско большая группа американских христиан,обучаясь в иконописной школе, где данная икона Божией Матери была образцом, перешли в Православную Церковь, образовав общину в честь Собора Пресвятой Богородицы (Synaxis Of The Most Holy Theotokos). В 2004 году в богословском институте ГТУ в Беркли икона была выставлена для молитвы и поклонения,а также как образец написания икон. В 2005 году икона Богородицы находилась в греческом храме Пресвятой Троицы в городе Сан-Франциско.

После того как икона прибыла в Украину, она находилась в Иоанно-Предтеченского приделе Свято-Ильинского храма на Подоле.

В 2006 году по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира было совершено Пасхальное богослужение на месте первого кафедрального храма периода Киевской Руси – собора Пресвятой Богородицы «Десятинного»,после чего икона получила название «Десятинная». Икону перенесли в новообразованный храм. Накануне была установлена палатка, так называемая скиния, в которой было совершено праздничное Пасхальное богослужение.

Изначально планировалось отслужить только одну Пасхальную литургию, но понимая важность молитвы на месте Десятинного собора, решили послужить на протяжении всей Светлой Седмицы, поэтому не стали демонтировать временное сооружение.

После вечернего Богослужения в канун праздника иконы Божией Матери «Живоносный Источник» практически все люди разошлись, осталось несколько прихожан, чтобы помолиться. Духовенство и прихожанами храма стояли на улице у входа в храм, обсуждая вопрос о дальнейшей судьбе скинии.

Вдруг они увидели, что в храме на полу лежат люди. Священники сразу зашли в храм и начали приводить в чувство женщин, расспрашивая, что произошло. Как оказалось, это были молодая девушка и женщина старшего возраста, которые до этого случая не были знакомы. Они буквально в один голос рассказали, что видели саму Пресвятую Богородицу!