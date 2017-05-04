На Кипре в православных храмах будут усиленно молиться за Украину

Митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия (Кипрская Православная Церковь) благословил, начиная со следующего воскресенья, читать во всех храмах его епархии молитву о мире в Украине. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, ссылаясь на слова управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, митрополит Антоний с 29 апреля по 2 мая находился с официальным визитом на Кипр. В рамках визита, 1 мая, владыка принял участие в освящении храма в честь святого апостола Андрея Первозванного и всех святых в земле Русской просиявших в г. Эпископи.

Чин освящения и Божественную литургию в сослужении многочисленного епископата и клириков из Греции, Кении, Словакии, России и Кипра возглавил Высокопреосвященнейший митрополит Тамассоский и Оринийский Исаия.