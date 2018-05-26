Управляющий делами УПЦ посетил с официальным визитом Кипр (укр.)

З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія та на запрошення митрополита Тамасосського і Орінійського Ісаії (Кіпрська Православна Церква) керуючий справами УПЦ, ректор КДАіС митрополит Антоній з офіційним візитом відвідав Кіпр. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Після прибуття на острів, 29 квітня, митрополит Антоній вклонився святиням Кіпру. Керуючий справами УПЦ помолився у храмі на честь св. прав. Лазаря в місті Ларнака, де зберігаються мощі цього святого. Після чого відвідав монастир на честь Кікської ікони Божої Матері та жіночу обитель Панагії Амасгу в поселенні Монагрі.

В Неділю жон-мироносиць, 30 квітня, митрополит Антоній, у співслужінні ректора МДА архієпископа Верейського Євгенія і духовенства Кіпрської Православної Церкви звершив Божественну літургію в м. Епіскопі на острові Кіпр та помолився за вечірнім богослужінням у храмі на честь св. ап. Андрія Первозванного.

Ввечері цього ж дня владика побував на церемонії відкриття Фестивалю мистецтв “Кіпрус 2017”, присвяченій події освячення храму на честь святого апостола Андрія Первозванного і всіх святих в землі Руській просіявших.

Наступного дня, 1 травня, митрополит Антоній взяв участь в освяченні цього храму в м. Епіскопі. Чин освячення та Божественну літургію у співслужінні численного єпископату та кліриків з Греції, Кенії, Словаччини, Росії та Кіпру очолив Високопреосвященнійший митрополит Тамасосський і Оринійський Ісаія.

2 травня відбулася зустріч архіпастиря Української Православної Церкви з Блаженнішим Хризостомом ІІ архієпископом Нової Юстініани і всього Кіпру. Під час зустрічі митрополит Антоній передав вітання від Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія та розповів про стан церковного життя в Україні. Предстоятель Кіпрської Православної Церкви побажав Блаженнішому Митрополиту Онуфрію, єпископату, духовенству і віруючим допомоги Божої, терпіння і надії. На завершення зустрічі сторони обмінялися пам’ятними подарунками.

Пізніше керуючий справами Української Православної Церкви ознайомився з колекцією експонатів музею та художньої галереї фонду архієпископа Макарія ІІІ, розташованого на території Архієпископії.

Після чого відвідав Вищу богословську школу Кіпрської Православної Церкви на честь Святої Трійці. Ректор Київських духовних шкіл митрополит Антоній поспілкувався з викладачами школи, ознайомився з особливостями навчального процесу та методичною базою та передав до бібліотеки закладу видання Київської духовної академії.