В Киево-Печерской лавре состоялось отпевание известного украинского поэта Бориса Олейника

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры 3 мая состоялось отпевание украинского поэта, общественного и государственного деятеля Бориса Ильича Олейника. Богослужения по новопреставленому возглавил Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в сослужении духовенства обители и Киевской епархии, сообщается на сайте Киево-Печерской лавры.

Накануне вечером также была совершена лития, читался Псалтырь над телом усопшего.

В общей заупокойной молитве участвовали близкие и знакомые Бориса Ильича, руководство Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, известные деятели культуры и искусства, представители государственной власти.

В слове, обращенном ко всем собравшимся после прочтения разрешительной молитвы, владыка Павел вспомнил основные вехи жизненного пути и творческие достижения приснопоминаемого, его заслуги перед страной и Церковью.

«Жизнь Бориса Ильича была наполнена любовью к Богу, родителям, своему народу. Эту любовь своего сердца он выразил в написанных словах, которые посвящал своему читателю», - отметил митрополит.