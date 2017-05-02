Сиротам и пострадавшим в зоне АТО прибыла гуманитарная помощь от верующих УПЦ

30 апреля по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и при поддержке Международного фонда в честь Покрова Пресвятой Богородицы, викарий Киевской митрополии епископ Ирпенский Климент передал Луганскому областному дому ребенка № 2, который находится в Северодонецке, гуманитарную помощь.Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Северодонецкой епархии.

Для самых маленьких воспитанников детского дома – малышам до 1 года – были переданы подгузники, детское питание, а также медикаменты.

Дети с особой радостью встретили священнослужителей. Преосвященнейший владыка благословил малышей, их воспитателей и пожелал помощи Божией.

На вопрос журналистов, почему именно этот дом ребенка получил гуманитарную помощь, епископ Климент рассказал, что священнослужители Северодонецкой епархии во главе с владыкой Никодимом уже давно духовно опекают это учреждение и стараются оказывать материальную помощь.

Также для верующих Северодонецкой епархии викарий Киевской Митрополии передал несколько тон продуктов, собранных столичными приходами и монастырями.

Помощь будет распределена мирным жителям луганского региона, наиболее пострадавших от военных действий и покинувших свои места проживания.

Ранее сообщалось, что епископ и духовенство УПЦ поздравили детей с Пасхой в зоне АТО, а община Воскресенского кафедрального собора УПЦ отметила престольный праздник многочисленными акциями милосердия.