Епископ Климент посетил украинских военных в зоне АТО

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, викарий Киевской Митрополии епископ Ирпенский Климент посетил украинских военных, которые проходят срочную службу в Луганской области. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Владыка передал благословение Предстоятеля отряду саперов Государственной специализированной службы транспорта, которая дислоцируется в городе Славянск, и ознакомился с результатами работы по разминированию территорий, на которых происходили боевые действия.

Также епископ Климент посетил военнослужащих, которые охраняют важные объекты гражданской инфраструктуры и ознакомился с результатами работы по восстановлению разрушенных мостов и транспортных сообщений.

Во время беседы с военнослужащими архиерей дал духовные наставления вновь прибывшим и пожелал им Божьего покровительства в деле защиты Отечества. В свою очередь, руководство воинских подразделений выразило слова благодарности за пастырскую опеку и духовно-нравственную поддержку, которую осуществляют капелланы Украинской Православной Церкви.

В праздничные дни Пасхи Христовой капелланы из разных епархий УПЦ посетили украинских военнослужащих в зоне АТО. Ранее сообщалось, что сиротам и пострадавшим от военных действий в Луганской области прибыла гуманитарная помощь от верующих Киевской епархии УПЦ.