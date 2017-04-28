В Киеве в галерее "Соборная" состоится Пасхальный фестиваль
В Духовно-просветительском центре Кафедрального собора Воскресения Христова УПЦ в галерее «Соборная» 29-30 апреля состоится VI Пасхальный фестиваль «Візерунки Великодня», сообщается на официальном сайте галереи.
Фестиваль был основан в 2010 году по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира.
Участниками мероприятия будут творческие коллективы и воскресные школы Киева и области. Возраст детей – от 5 лет.
Фестиваль проводится в два этапа: хоровые, затем театральные встречи и оценка творческих работ.
Организаторы говорят, что целями проведения конкурса-фестиваля стали:
- духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи, возрождение интереса к традициям Православия;
- организация досуга детей и молодёжи, развитие творческих способностей;
- приобщение детей и молодёжи к творчеству;
- укрепление дружеских и творческих связей между участниками и гостями фестиваля; преемственность светских и церковных творческих коллективов и детей с ограниченными возможностями;
- налаживание и укрепление партнерских отношений в реализации творческих проектов;
- создание атмосферы праздника для широкого круга детей и взрослых, как участников, так и зрителей;
- просветительская задача: расширить представление о Светлом празднике Пасхи;
- создание условий для духовного и творческого развития личности, формирования нравственных ориентиров на основе христианских ценностей.
Организатором фестиваля выступил Духовно-просветительский центр кафедрального собора Воскресения Христова. Партнеры - БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон".
Место проведения: Киев, ул. Железнодорожное шоссе, 3.