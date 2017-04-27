Минкультуры интересует собственность Церкви, а не свобода совести — председатель Юридического отдела УПЦ

Госслужащие из Минкульта продолжают целенаправленную борьбу против крупнейшей конфессии Украины. 21 апреля в министерстве состоялось рабочее совещание руководителей структурных подразделений по делам религий, областных и Киевской городской государственных администраций, участники которой на намекали на свою озабоченность процессом регистрации уставов областными государственными администрациями «некоторых религиозных организаций», сообщает Синодально-просветительский отдел УПЦ.

Так заместитель Главы Администрации Президента Украины Ростислав Павленко сообщил, что в Администрацию «поступают сигналы» по этому вопросу. При этом Первый заместитель Министра культуры Светлана Фоменко отметила, что присутствующие призваны «найти более действенные алгоритмы утверждения в государстве настоящей защиты прав и свобод человека, в частности права на свободу совести и вероисповедания».

Приглашенный на совещание скандальный нардеп Виктор Еленский в очередной раз рассказал присутствующим о своих антицерковных законодательных инициативах. А через день после заседания на канале "1+1" вышел очередной сюжет.

«Оказывается, их интересует имущество религиозных общин Украинской Православной Церкви, а не свобода вероисповедания. Этот сюжет в программе ТСН и последние заявления некоторых представителей государственной власти показали, чем они обеспокоены на самом деле», — отметил в своем комментарии Информационно-просветительскому отделу председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Священник подчеркнул, что не Украинская Православная Церковь пытается присвоить имущество украинцев, а те, кто стремится воплотить антицерковные рейдерские законопроекты, такие как №4128.

«Нас устраивают те уставы, по которым сегодня действуют наши религиозные организации. Перерегистрация происходит не потому, что УПЦ хочет «захватить» имущество приходов, как это подается в сюжете ТСН, а потому, что государство обязало все религиозные организации внести в свои учредительные документы изменения согласно Налоговому кодексу. Инициаторы различных законодательных инициатив вроде законопроекта №4128, заявляли, что стремятся защитить свободу вероисповедания, но теперь всем понятно, что их интересует имущество религиозных общин Украинской Православной Церкви, а не права верующих», — сказал протоиерей Александр.

Председатель Синодального юридического отдела Украинской Православной Церкви подчеркнул — заявления Минкульта о том, что изменения, которые вносят в уставы религиозные организации УПЦ не соответствуют действующему законодательству Украины, не что иное, как манипуляции. «Изменения к учредительным документам, которые вносят наши организации в процессе перерегистрации, направлены только на то, чтобы защитить права своих прихожан и привести уставы в соответствие с требованиями Налогового кодекса», — подчеркнул он.