В День охраны труда во всех храмах УПЦ прозвучат особые молитвы

В Украине 28 апреля отмечается День охраны труда.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во всех монастырях и на приходах Украинской Православной Церкви 28 апреля будут вознесены молитвы за здоровье и сохранение жизни работников и чествования памяти погибших на производствах. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Соответствующий циркуляр был направлен всем епархиям УПЦ 26 апреля.

Всемирный день охраны труда, 28 апреля, определен Днем охраны труда в Украине в 2006 году, согласно Указу Президента от 18.08.2006 № 685/2006.