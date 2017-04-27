В День охраны труда во всех храмах УПЦ прозвучат особые молитвы
10:03, 27 апреля 2017Православие
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Фото: news.church.ua / Освящение первой в мире часовню, расположенную на глубине 840 метров в шахте «Эксплуатационная» Запорожского железорудного комбината
В Украине 28 апреля отмечается День охраны труда.
По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во всех монастырях и на приходах Украинской Православной Церкви 28 апреля будут вознесены молитвы за здоровье и сохранение жизни работников и чествования памяти погибших на производствах. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Соответствующий циркуляр был направлен всем епархиям УПЦ 26 апреля.
Всемирный день охраны труда, 28 апреля, определен Днем охраны труда в Украине в 2006 году, согласно Указу Президента от 18.08.2006 № 685/2006.
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