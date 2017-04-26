Митрополит Митрофан рассказал о миссии Церкви, о войне и единственном способе ее закончить

Митрополит Луганский и Алчевский Митрофан руководит епархией Украинской Православной Церкви, которая разделена линией разграничения.

- Владыка, как Украинская Православная Церковь пережила три очень тяжелых кризисных года в истории нашей страны?

- Наша Церковь выстояла, показала свою силу и проявила свой потенциал. Правда, есть те, кто пытается создать из УПЦ негативный образ, рассказывая, якобы от нас бегут верующие, якобы наша Церковь является антигосударственной и антиукраинской. Однако УПЦ спокойно и уверенно разбивает тот виртуальный образ, который искусственно создают вокруг нас. Наша Церковь не рассыпалась, вопреки злорадным ожиданиям, количество верующих и монахов увеличилось. Церковь продолжает жить и совершать свою миротворческую миссию.

- Как УПЦ строит отношения с другими конфессиями?

- Отношения нашей Церкви с большинством украинских конфессий и религиозных организаций ровные и спокойные. Исключением являются только УПЦ КП. Киевский патриархат разжигает в обществе вражду против нашей Церкви, и сам же от этого теряет. Ведь именно УПЦ КП за три последних года больше остальных конфессий проиграла стратегически. Назову несколько основных моментов, свидетельствующих об этом.

Во-первых, за это время УПЦ КП сумела полностью испортить отношения с нашей Церковью. Сторонники ее с агрессией ненавистью и злобой захватывают наши приходы, а официальные представители опускаются до откровенной травли нашей Церкви, называют ее «антиукраинской» и «антигосударственной», лоббируют законопроекты (№№4128, 4511, 5309, 1244), направленные против нашей Церкви. Все это разрушило те ростки человеческих отношений, которые раньше существовали между нами. И это при том, что УПЦ КП – неканоническая нелегитимная и не признана, и без нашей Церкви Киевский Патриархат никогда никакого признания не получит. Поэтому и удивляет такое поведение представителей Киевского патриархата. Похоже, проблема в том, что там политические эмоции взяли верх над разумом.

Вторым проигрышем УПЦ КП является разрушение их отношений с УАПЦ - с еще одной важной для себя конфессией, с которой раньше планировалось объединение. Третьей проблемой является попытки играть роль «государственной церкви», что в украинских реалиях негативно отражается на самой конфессии, претендующей на такую ​​роль. Этим обеспокоены и другие конфессии страны. Например, владыка Святослав Шевчук, глава УГКЦ, уже дважды заявлял об опасности фаворитизации государственной властью какой-то одной конфессии.

Четвертым проигрышем УПЦ КП является отсутствие положительных изменений в отношениях с Константинопольским Патриархатом, на признание которого возлагались большие надежды. Однако, считаю, что Константинополь никогда не признает Киевский патриархат. Ведь это приведет к большим проблемам не только с РПЦ, но и с другими поместными православными церквями. Думаю, что руководству УПЦ КП пора перестать играть в эту игру и прекратить обманывать людей.

И последнее: несмотря ни на что, за эти три года заметного увеличения верующих в УПЦ КП не наблюдается. И это несмотря на мощную информационную пропаганду, поддержку государства и т. д. В то же время наши храмы заполнены, открываются новые приходы, стало больше монахов. В общем, наша Церковь продолжает жить и действовать в контексте украинского государства, в контексте Крыма и в контексте Донбасса. В Украине нет больше ни одной конфессии, которая так же полноценно присутствовала бы в этих трех реальностях.

- Вы управляете Луганской епархией, которая находится в одном из самых сложных регионов Украины. Какие настроения людей там?

- Первое и главное, что хочу сказать, - это то, что люди, живущие на неподконтрольной Украине территории, не враги Украины, как иногда их называют. Они не против Украины, а за Украину. За ту Украину, в которой каждый мог бы свободно говорить на своем языке, сохранять свою идентичность, жить согласно собственным ценностями. Кому-то это может не понравится, но так думают люди там, на Донбассе. Они очень устали от войны, и просто хотят мира.

- Каким вы видите решение военного конфликта на Донбассе?

- Проблема этой войны заключается в том, что с обеих сторон она сакрализуется. Кровь пролилась с обеих сторон. Единственное, что, по моему мнению, может помочь преодолеть эту вражду и разделение - это прощение. Взаимное прощение. Донбасс должен попросить прощения у Киева, а Киев, в свою очередь, у Донбасса. Без условий, без оправданий, без доказательства своей правоты. Убитых по обе стороны детей, братьев, сестер, матерей и мужей уже не вернешь. И вместо того, чтобы жить взаимной ненавистью и злобой, нужно найти в себе силы простить. Этому учит нас Сам Господь Иисус Христос. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», - читаем мы в молитве «Отче наш». Прощать следует без условий. А потом начинать жить с чистого листа.

«Аргументы и факты»