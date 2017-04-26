Представители УПЦ и власти почтили память героев Чернобыля

В 31-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, 26 апреля, представители Украинской Православной Церкви приняли участие в государственной церемонии возложения цветов к мемориальному кургану «Героям Чернобыля». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в памятной акции от Украинской Православной Церкви присутствовали епископ Климент и духовенство Киевской епархии.

В церемонии почтения памяти воинов и героев Чернобыля приняли участие Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, члены Правительства, народные депутаты, представители Киевской городской государственной администрации, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, родственники погибших героев Чернобыля.

Присутствующие возложили цветы к кургану памяти и почтили минутой молчания память участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС под поминальный звон Свято-Михайловского храма.

Традиционно в ночь на 26 апреля совершается заупокойное богослужение, за которым присутствовали ликвидаторы аварии на ЧАЭС и представители общественных организаций. После его завершения, в 01: 23 (в момент, когда взорвался реактор на 4 блоке ЧАЭС), раздается поминальный набат, количество ударов которого равно количеству лет, которые отделяют нас от той страшной катастрофы.