Священники УПЦ помолились на могилах погибших воинов АТО

Традиционно на 9-й день после Светлого Христова Воскресения Церковь поминает в молитвах души усопших православных христиан. До дня поминовения усопших духовенство епархий УПЦ совершило литии на могилах погибших воинов АТО, сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

В воскресенье Антипасхи, 23 апреля, митрополит Лука на Кушугумском кладбище Запорожья совершил заупокойную литию о душах неизвестных воинов, которые погибли во время военных действий в восточных областях Украины.

В этот же день священнослужители Луцкого районного благочиния Волынской епархии УПЦ совместно совершили крестный ход и заупокойное богослужение на Аллее славы погибших украинских военных и на местном кладбище.

Литию возглавил благочинный округа протоиерей Владимир Литвенчук. Во время молитвы песнопения исполнял хор студентов Волынской духовной семинарии.