Предстоятель УПЦ поздравил наместника Киево-Печерской лавры с 20-летием архиерейского служения (укр.)

Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій привітав намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла з 20-річчям архієрейського служіння.

"Два десятиліття тому Свята Печерська Лавра стала для Вас другим Єрусалимом, а Трапезний храм – Сіонською горницею, де Ви народилися дією Святого Духа в єпископському сані. Ставши на високий ступінь Апостольського достоїнства, Ви сприйняли богодарованне право в’язати і рішити гріхи людські та силу предстояти в молитві за віруючий народ. Проявивши ревність до благоліпності дому Божого (див. Пс. 25:8), Ви отримали в уділ київську Гефсиманію, де донині звершуєте послух намісника і вікарія Митрополита Київського і всієї України, докладаючи усіх зусиль, щоби зростити у вертограді Пречистої Діви благоуханні квіти іночеських молитв і рясні плоди чернечих чеснот. Завдяки Вашим самовідданим трудам тисячі прочан, які щодня приходять до Тієї, Котра й в успінні Своєму не залишила цього світу, знаходять в обителі духовну втіху і відраду, молитовне заступництво преподобних чудотворців і мудру пораду тих, хто сьогодні пішов їхніми стопами.

Вітаючи Вашу Святиню з ювілейною датою, молитовно бажаю Вам кріпості душевних і тілесних сил та невичерпної радості у Воскресшому Христі Спасителі. Нехай незаходиме Сонце правди, Яке постає із Живоносного Гробу, завжди освічує та зігріває Своєю благодаттю Вас і боголюбиву братію Святої Лаври", - зазначив у своєму вітанні Предстоятель УПЦ.