Епархии УПЦ поздравляют военнослужащих с Пасхой и отправляют гуманитарные грузы для АТО

К пасхальным акциям присоединились верующие Запорожской и Бориспольской епархий, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В частности, 18 апреля, клирик Запорожской епархии настоятель храма в честь преподобного Ильи Муромца иерей Алексей Зубко посетил воинскую часть Мелитополя и поздравил всех военнослужащих с праздником Светлого Христова Воскресения.

В эти же дни протоиерей Вадим Шаповалов, настоятель Свято-Троицкого храма Запорожья поздравил с Пасхой Христовой лицеистов и педагогический состав Запорожского областного лицея с усиленно-физической подготовкой «Защитник».

Священник освятил автобус, подаренный лицею Запорожским областным советом, который будет использоваться для поездок лицеистов на экскурсии и соревнования в рамках национально-патриотического воспитания.

Также в Запорожской епархии проходит акция по сбору пасхальных продуктов для солдат АТО под названием «Пасхальная корзина солдату». К ней присоединились все благочиния епархии.

Помощь для служащих в зоне военных действий передали и верующие Бориспольской епархии. 16 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, настоятель прихода в честь Преображения Господня села Коржи Барышевского района на Киевщине, встретился с волонтером Константином Азаровым. В этот день он отправился в зону военных действий, где и передаст праздничные подарки военнослужащим.