Иерусалимский Патриарх молится за Украину перед уникальной иконой и призывает к миру (видео)

Патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III желает украинцам никогда не терять надежду и считает, что все существующие проблемы можно решить с помощью диалога.

Об этом он сказал, принимая в дар от украинских паломников соборную икону с изображением 100 чудотворных икон Богородицы, которая была подарена ему с просьбой молиться перед ней за Украину, сообщает Центр информации УПЦ.

Также Патриарх Феофил III привел пример возможности построения диалога даже в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях.«Я видел сколько людей из Украины приехали в Иерусалим. Молитва - это один из шагов к миру. А еще - диалог и понимание. Мы следим за тем, что происходит в Украине и твердо верим, что проблемы рано или поздно найдут решение. Мы постоянно всех призываем к примирению. Примирение - это первый шаг, после которого можно начать диалог. А с помощью диалога все возможно», - отметил Блаженнейший Патриарх Святого Града.

«Мы показали всему миру, что и здесь, в Иерусалиме, у нас была сложная проблема относительно реставрации Кувуклии в храме Гроба Господня. Никто не верил в то, что это когда-либо станет возможным. Но с Божьей помощью, и благодаря тому, что мы не теряли надежду, невозможное стало возможным», - сказал Иерусалимский Патриарх.

Как сообщал Центр информации УПЦ, 14 апреля, в Страстную Пятницу, в Иерусалиме состоялся масштабный крестный ход по Via Dolorosa (Путь Скорби). Православные верующие из Украины и разных уголков мира несли списки 100 известных в Украине чудотворных икон Пресвятой Богородицы.

Иконы были представлены Патриарху Феофилу III во время встречи с официальной делегацией УПЦ по доставке Благодатного огня в Украину.

Миссию «Дорогой Господа в молитве за Украину», по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, реализовал Центр информации УПЦ, Паломнический центр и проект «Наша Лепта».

Вместе с соборной иконой со 100 чудотворными иконами Богородицы, известными в Украине, Иерусалимскому Патриарху были переданы рушники с узорами, традиционными для разных уголков нашей страны.