Предстоятель УПЦ принимал пасхальные поздравления в Киево-Печерской лавре

Со Светлым Христовым Воскресением Предстоятеля Украинской Православной Церкви приветствовали дети, братия и сестры монастырей Киева, столичные хоровые коллективы, а также преподаватели и студенты Киевских духовных школ. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В день Светлого Воскресения Христова, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на территории Киево-Печерской лавры встретился с детьми с функциональными ограничениями и их родителями. Встреча была подготовлена Киевским городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи при Киевской городской государственной администрации.

Его Блаженство поздравил детей, их родителей, волонтеров и представителей городской власти со светлым днем Христова Воскресения, пожелал крепкого здоровья, Господнего благословения, мира и добра, вручил праздничные подарки и благословил всех.

Участники детского духовного хора «Радуйся», который действует при столичном храме святых мучеников Космы и Дамиана, исполнил для всех участников праздника духовные песнопения и канты.