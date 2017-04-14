Предстоятель УПЦ освятил купол с крестом над лаврским храмом преподобного Агапита Печерского

В Великий Четверг, 13 апреля, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий освятил крест и купол, которые потом были установлены над новосооруженным храмом преподобного Агапита, врача Печерского, расположенного на верхней территории монастыря, в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщает сайт Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

В освящении купола с крестом также приняли участие Наместник обители митрополит Павел, архиепископы Пантелеимон и Иларий, епископ Варсонофий, братия монастыря.

По освящении владыка Наместник поблагодарил Блаженнейшего Митрополита Онуфрия за то, что Первосвятитель совершил это священнодействие, пожелав, чтобы по молитвам преподобного Агапита Господь сохранял всех молящихся ему в добром телесном и душевном здравии.

Особые слова благодарности митрополит Павел адресовал ктиторам, которые откликнулись и помогли построить этот храм.