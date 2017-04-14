Пресс-служба УПЦ обнародовала расписание трансляций главных Пасхальных событий на телевидении и радио

Информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви опубликовал расписание теле и радиотрансляций главных Пасхальных событий.

В ночь с 15 на 16 апреля, праздник Светлого Христова Воскресения, Пасхальное богослужение из Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры будут транслировать:

23:30 – 3:30 телеканал «Интер»;

23:30 – 3:30 телеканал «Глас»;

23:30 – 3:00 – ТРК Эра (телетрансляция);

23:30 – 3:00 – ТРК Эра (радиотрансляция);

3:30 – 5:00 – Первый канал Украинского телевидения;

00:00 – 00:30 – Первый канал Украинского радио.

Повтор трансляции на ТК «Глас» в воскресенье 16 апреля в 14:00.

Телетрансляция схождение Благодатного Огня будет проходить в Великую Субботу, 15 апреля, с 12:45 на телеканале «Интер».

Также смотрите в Великую Субботу на «Интере» документальную премьеру «Паломничество на Святую Землю». В эфир фильм выйдет 15 апреля в 14:45. Повтор - 16 апреля в 3:30, по завершении трансляции Пасхального богослужения.