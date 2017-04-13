Матери украинских военнопленных просили у Предстоятеля УПЦ помочь вернуть их сыновей домой

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 12 апреля встретился в своей резиденции на территории Киево-Печерской лавры с матерями украинских военнопленных. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Обращаясь к матерям, женам и родным воинов, попавших в плен, Предстоятель заверил, что Церковь делает все возможное, чтобы помочь в освобождении их сыновей и мужей.

«Рожать и воспитывать детей - это хорошее назначение, для которого человек создан Богом, которое радует человека, когда он этим занимается, тогда он выполняет волю Божью. Мы с вами и сопереживаем вашей скорби. Мы не только молимся за то, чтобы Господь послал мир нашей земле, чтобы вернул всех тех, кто находится в плену, но мы делаем все, что может сделать Церковь для этого», - сказал он.

Предстоятель также отметил, что процесс освобождения солдат из плена довольно сложный, но уже есть определенные результаты в этом деле.

«С Божьей помощью мы достигли того, что более 15 человек уже освобождены, а недавно священники Украинской Православной Церкви смогли посетить наших ребят, которые находятся в плену - поисповедать и причастить их ко дню Святой Пасхи», - рассказал Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Климент, который участвует в процессе освобождении украинских военных из плена.

Блаженнейший владыка выслушал всех матерей, каждую историю, полную боли, и ответил на все их вопросы.

Матери делились своими переживаниями, просили узнать о возможности передать гостинцы, письма, слова поддержки своим детям.

Предстоятелю было направлено письмо с именами ребят, которые по сведениям матерей, находящихся в плену. Среди них есть те, о местонахождении которых удалось узнать, и те, о которых нет точных сведений.

«Помолитесь за них, пожалуйста. Мы сами готовы поехать на поиски наших детей. Хотя бы показания собрать, пообщаться с местными жителями...», - просили матери.

Предстоятель заверил о своих молитвах и сказал: «Я знаю, мама за ребенка готова пойти не то, что на территорию военных действий, но и в огонь, и в воду. Будем общаться, будем стараться помочь вам».

«Мой сын уже, слава Богу, дома. Он провел в плену год и месяц и я очень хочу, чтобы другие матери так же почувствовали эту радость, когда обнимают родного человека», - сказала одна из женщин.

Во время встречи женщины попросили Предстоятеля передать их просьбы Президенту Украины. По словам Архипастыря, во время одной из последних встреч с Главой государства вопрос освобождения пленных обсуждался как ключевой.

«Будем молиться, чтобы Господь помогал Президенту, чтобы Он вразумил всех тех, кто имеет отношение к этому вопросу и чтобы мы сами были не равнодушными к чужому горю», - сказал он.

В заключение, поддерживая матерей, которые в этот день приехали со всех уголков Украины за помощью и надеждой, Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал: «Во-первых, будем молиться. Что невозможно человеку - то возможно Богу. И будем делать то, что должны делать. Думаю, Бог от нас большего не требует. Верю и надеюсь, что результат будет».

Предстоятель вручил матерям, женам и родным пленных ребят пасхальные подарки и благословил всех.