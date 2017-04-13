Состоится велопаломничество из Киева в Почаев

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с 31 мая по 3 июня состоится велопаломничество из Киева в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Об этом сообщается на сайте Свято-Успенской Почаевской лавры.

Организаторами мероприятия являются Миссионерско-просветительский центр «Киевский Иерусалим», Паломницький Центр Украинской Православной Церкви, Архитектурный отдел Киевской епархии и Отдел духовно-физического воспитания молодежи Киевской епархии.

Как отмечают организаторы, велопаломничество посвящено празднику Святой Троицы, а также Всемирному дню защиты детей. Кроме того мероприятие направлено на поддержку межконфессионального мира в Украине.

Старт велопробега в среду, 31 мая, в 7.00 в Киеве от храма преподобного Феодора Освященного (ул. Овручская, 7).

Маршрут велопаломничества: Киев — Житомир — Корец — Дубно — Кременец — Почаев. Общая протяженность маршрута около 450 км.

Справки о велопаломничестве по тел. 044483 20 01 483 20 15, 097 067 46 86, 099 113 44 06 (протоиерей Петр Семащук).