Состоится велопаломничество из Киева в Почаев
По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с 31 мая по 3 июня состоится велопаломничество из Киева в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Об этом сообщается на сайте Свято-Успенской Почаевской лавры.
Организаторами мероприятия являются Миссионерско-просветительский центр «Киевский Иерусалим», Паломницький Центр Украинской Православной Церкви, Архитектурный отдел Киевской епархии и Отдел духовно-физического воспитания молодежи Киевской епархии.
Как отмечают организаторы, велопаломничество посвящено празднику Святой Троицы, а также Всемирному дню защиты детей. Кроме того мероприятие направлено на поддержку межконфессионального мира в Украине.
Старт велопробега в среду, 31 мая, в 7.00 в Киеве от храма преподобного Феодора Освященного (ул. Овручская, 7).
Маршрут велопаломничества: Киев — Житомир — Корец — Дубно — Кременец — Почаев. Общая протяженность маршрута около 450 км.
Справки о велопаломничестве по тел. 044483 20 01 483 20 15, 097 067 46 86, 099 113 44 06 (протоиерей Петр Семащук).