В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ возглавил последнюю в этом году Литургию Преждеосвященных Даров

В Великую среду, 12 апреля, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Трапезном храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В Великую Среду вспоминается грешница, которая омыла слезами и помазала драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании, в доме Симона Прокаженного; этим она приготовила Христа к погребению. Здесь же Иуда показной заботой за нищих проявил свое сребролюбие, а вечером решился продать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников. Сегодня в конце Литургии последний раз читалась молитва прп. Ефрема Сирина. Земные поклоны на богослужении прекращаются (за исключением поклонения Плащанице в Великую Пятницу) до Троицы.

Также Предстоятель удостоил богослужебных наград клириков Киевской епархии.

За Литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

Блаженнейший Владыка поздравил паству с Великой Средой и пожелал помощи Божией, чтобы достичь и славного Христова Воскресения.