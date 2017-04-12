Пасхальное послание Предстоятеля УПЦ Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия

Архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Украинской Православной Церкви

Христос Воскресе!

Боголюбивые Архипастыри и пастыри, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры — верные чада нашей Святой Украинской Православной Церкви! Почтительно поздравляю всех Вас с наибольшим христианским праздником Светлого Воскресения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Воскресение Христово подарило миру и человечеству новую радость и новую жизнь. Воскресение Христово открыло светлую страницу новой эры человеческого бытия на земле. Эту новую эру не может затмить ничто: ни диавол, ни смерть, ни ад, — потому что Христос Спаситель на Кресте, как Человек, победил диавола, а когда Его душа, как Человека, сошла «в преисподняя земли», то там Христос, как Бог, исторгнул жало у смерти и отнял силу у ада («Слово на Пасху» свт. Ин. Златоуста).

Эту великую Тайну возвращения человечеству утерянного Рая невозможно постигнуть только силой человеческого разума, для этого нужно иметь очищенное сердце. Сердце, которое через молитву, покаяние и добрые дела освободилось от смертельной болезни, которую причиняет нам грех, делается способным проникать в такие глубины Божественной мудрости, куда не может проникнуть никакой человеческий разум. В меру своей чистоты мы начинаем видеть и понимать мудрость и красоту Божественного Промысла о спасении падшего человека.

А какой дивный этот Промысл!

Сын Божий приходит на землю и спасает человека, не ограничивая при этом свободу воли ни у человека, ни у диавола, от власти которого Господь освобождает человека. Для этого Бог одевается в одежду смирения, которой для Него послужила наша человеческая природа. Гордыня падших духов не могла постигнуть сего. Гордость — это порок, это духовная болезнь, которая в своем носителе уничтожает разум, величие и благородство. Разумного гордость делает безумным, величественного — бесславным, а благородного — ничтожным.

Когда диавольская гордыня, умноженная на человеческую, в своем безумии замыслила физически уничтожить Спасителя через позорную смерть на Кресте, она не подозревала, что под прикрытием человеческой души Спасителя во ад сойдет и Божество, Которое во Христе навеки соединило Себя с человеком.

Сияние Божества во аде развеяло мрак смерти и уничтожило сам ад. Святая Церковь в своих песнопениях говорит, что когда Господь, Который является Жизнью бессмертной, сошел к смерти, то Он умертвил ад сиянием Своего Божества, а когда Господь воскресил умерших, то все Силы Небесные воскликнули: «Жизнодaвче Христе Боже нaш, слaва Тебе» (тропарь воскресный, гл. 2).

Какая великая и дивная премудрость Божия! Какой разум может постигнуть ее до конца? Кто может измерить глубину смирения, через которое Творец низводит на землю Свою Божественную любовь, которой Он обнимает всё человечество и каждого человека, которой Он, наш Создатель и Бог, согревает наши оледенелые отчаянием души и сердца? Кто может измерить ту милость, которую Господь простирает к самым падшим грешникам, которой Господь прощает тех, кто недостоин прощения, и исцеляет тех, кто недостоин исцеления?

И всё это Господь дает нам даром через Свое преславное Воскресение. От нас требуется только одно: помнить про это и, по мере своих сил, благодарить своего Творца и Благоподателя.

Мы должны знать и то, что память и благодарение Богу за Его любовь и милость к нам грешным нужны не Богу, а нам, потому что благодарный человек делает себя достойным новых милостей, а неблагодарный — становится недостойным и того, что имеет.

И мы, дорогие братья и сестры, смиренно благодарим нашего Спасителя за Его безмерную любовь к нам, которая низвела Его с Неба на землю, которая одела Его во одежду смирения, которая привела Его ко Кресту, смерти и погребению. Мы благодарим нашего Спасителя за то, что Его любовь к человеку возвратила нам потерянный Рай и жизнь вечную. И какое чудо! Свет Жизни воссиял от гроба! Гроб, который всегда был орудием смерти, во Христе стал для нас Источником жизни.

В эти дни мы переносимся мысленно во святой град Иерусалим, к Живоносному Гробу Христову. Мы вспоминаем Матерь Божию, святых Жен Мироносиц и святых Апостолов, которые были свидетелями Христова Воскресения. Мы с любовью поклоняемся тому месту, где лежало Тело Иисусово (Ин.20,12), и со смирением лобызаем тот камень, который был привален к двери Гроба (Мф.27,60), из которого Христос Спаситель преславно воскрес.

Еще раз сердечно поздравляю всех Вас, дорогие братья и сестры, с Великим Днем Светлого Христова Воскресения. Пусть Воскресший Спаситель благословит миром нашу Украинскую землю и наш народ.

Помни, человек, безмерную любовь и милость Божию к тебе и старайся в своем сердце приумножать взаимную сыновнюю любовь к Богу и к ближнему своему. Любовь — это суть жизни, и пока между нами будет любовь, до тех пор будет жизнь на земле.

Смиряй себя под сильную руку Божию даже тогда, когда ты не до конца постигаешь то, что Божественный Промысл тебе посылает. Знай, что Бог делает тебе только добро и благо, и тот, кто смиряется под Божественную руку, — вкушает этого блага.

Смиряй себя и перед твоим ближним, как носителем образа Божия, потому что смирение делает нас способными вмещать в себе силу и красоту той жизни, которая воссияла от Живоносного Гроба через преславное Воскресение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Которому от нас слава, честь и поклонение во веки. Аминь.

Воистину Христос Воскресе!

Смиренный Онуфрий,

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины

Пасха Христова

2017 г.

г. Киев

Информационно-просветительский отдел УПЦ