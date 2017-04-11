В Голландии выходцы с Украины шли православным крестным ходом

В день праздника Входа Господня в Иерусалим, 9 апреля, по улицам Голландского Гронингена прошел крестный ход с христианскими святынями местной православной общины. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии.

Молитвенное шествие началось по завершении праздничной Божественной литургии от Преображенского храма при большом количестве верующих всех национальностей.

Большую часть православной общины Гронингена составляют выходцы из Украины.

С 2017 года, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и архиепископа Брюссельского и Бельгийского, Голландского и Нидерландского Симона, ходатайству митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, православную диаспору Украины в Голландии помогает оформлять клирик Запорожской епархии протоиерей Константин Максимов.