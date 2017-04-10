Из храма Гроба Господня в Иерусалиме организованы прямые включения во все дни Страстной недели

Видеотрансляции в режиме реального времени из Иерусалима (Израиль), из храма Гроба Господня, стартовали на официальной странице Центра информации Украинской Православной Церкви в Facebook.

Включения запланированы во все дни Страстной седмицы, в день Схождения Благодатного огня и на Пасху - в период с 10 по 16 апреля, сообщает Центр информации УПЦ.

В первых включениях из Иерусалима показаны Кувуклия после реставрации и храмовая площадь Гроба Господня.

Паломники со всего мира прибывают в эти дни в Иерусалим, чтобы принять участие в богослужениях, посвященных последним земным дням Спасителя и встретить праздник Воскресения Господня.

Центр информации УПЦ планирует прямые включения с участием паломников и официальной делегации по доставке Благодатного огня в Украину.

В частности, 14 апреля ожидается трансляция Крестного хода по Via Dolorosa (Дорога Скорби) со 100 иконами Пресвятой Богородицы - миссия "Господним путем в молитве за Украину", а также встречи с Иерусалимским Патриархом Феофилом III.

15 апреля - трансляция схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня.