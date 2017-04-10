В Одесской области презентовали проект строительства первого в Украине православного хосписа

В Покровском скиту Свято-Успенского Одесского мужского монастыря, расположенного в селе Мариновка Беляевского района Одесской области, 8 апреля состоялась презентация первого в Украине православного центра хосписной и паллиативной медицины «Покров». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

Перед открытием мероприятия митрополит Агафангел в сослужении викарных епископов Диодора и Виктора, и духовенства совершил молебен перед началом доброго дела.

В своем архипастырском слове после завершения богослужения владыка подчеркнул, что «в этот знаменательный день мы собрались здесь, чтобы, как всегда было на нашей святой земле, «всем миром» начать доброе дело по оказанию помощи тем, кто находится на пороге вечности. Речь пойдет о создании первого в Украине православного хосписа «Покров», где за тяжелобольными будут ухаживать врачи, волонтеры и духовенство с милосердием, любовью и вниманием».

"Дом будущего “хосписа” расположен на территории Свято-Покровского скита Свято-Успенского Одесского мужского монастыря, где нашими трудами и молитвами за несколько лет были построены монашеские корпуса, реставрируется Свято-Покровский храм, проложены необходимые коммуникации, высажены зеленые насаждения – фруктовые и хвойные деревья, которые превратили этот участок степи в прекрасный духовный оазис, где возвышаются монашеские молитвы о мире и где, верю, вскоре будут получать медицинскую помощь и духовное утешение 40 страдающих тяжелыми недугами людей". - продолжил митрополит Агафангел.

Также митрополит напомнил, что "что несколько месяцев назад, в связи ростом онкологических заболеваний и отсутствием необходимых условий для содержания больных в терминальной стадии болезни, представители медицинской общественности г. Одессы, изучив мировой опыт, говорящий о конструктивном сотрудничестве врачей и священнослужителей в деле ухода за неизлечимо больными, обратились ко мне с просьбой о содействии в решении этой актуальной проблемы.В связи с этим по моему благословению были начаты работы по созданию первого в Украине православного хосписа «Покров»".

Митрополит рассказал о том, что уже сделано на данный момент: "Проделана большая работа: здесь, недалеко от Одессы, в экологически чистом месте на берегу лимана было приобретено недостроенное четырехэтажное здание общей площадью более 2300 кв.м., в котором к апрелю 2017 года завершились масштабные работы по монтажу кровли, остеклению окон, покраске фасадов, подведению необходимых коммуникаций. На все эти нужды епархией уже потрачено около 8 млн. грн".

По данным экспертов, в настоящее время в Украине онкологические заболевания диагностированы у около 1 млн. человек, а еще в 1990 г. таких пациентов насчитывалось 670 тыс. человек. Увы, смертность от онкологических заболеваний в Украине в 2 раза выше, чем в Европе. Что касается показателей смертности от онкологических заболеваний, то каждый второй пациент в Украине умирает в первый год выявления патологии, что в 10 раз превышает аналогичный показатель в развитых странах.

Архиерей отметил, что в хосписе будут получать благотворительную медицинскую помощь пациенты как из различных уголков Украины, так и из окрестных населенных пунктов.

От имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви проект приехал поддержать Глава Синодального отдела социального протоиерей Владислав Диханов. Он передал слова приветствия Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, «который неустанно молиться за мир в Украине и благословляет всякое доброе дело, несущее благо Церкви, людям, несущее мир нашему украинскому народу».

Директор Национального института рака Е.А.Колесник, прибывшая по приглашению митрополита Агафангела из Киева, подчеркнула, что «в Украине остро не хватает хосписов, где могли бы получать помощь, больные с последней стадией онкологии. Мировой опыт говорит о том, что в области должно быть не менее 10 хосписов, а их по всей Украине – единицы. И потому, мы с радостью откликнулись на Ваше, владыка, приглашение и приехали сюда, чтобы поддержать Вашу инициативу. Все, что от нас зависит, мы сделаем. И благодарю всех, кто оказался неравнодушен к этой актуальной теме украинского здравоохранения».