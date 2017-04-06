Священники УПЦ благословили призывников на прохождение срочной службы

В регионах Украины духовенство УПЦ благословляют призывников на прохождение срочной службы в армии, сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Председатель Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины Мукачевской епархии протоиерей Игорь Билак 5 апреля принял участие в отправке призывников срочной службы в ряды ВСУ. После совместной молитвы, священник обратился к новобранцам с пастырским словом. В благословение на дальнейшую службу все получили иконы и нательные кресты и были окроплены святой водой.

В Луганской области мероприятия по случаю отправки новобранцев в ряды Вооруженных Сил посетил пресс-секретарь епархии иеромонах Мелетий (Шаповалов). Священномонах прочитал молитву, окропил новобранцев святой водой и пожелал помощи Божией в несении службы. Каждый призывник в благословение получил иконку.

Призывников срочной службы в ряды армии также провожали в Сватово. Торжества по этому случаю прошли в райгосадминистрации, их посетил архимандрит Захарий (Ганущак). Он благословил новобранцев и подарил каждому нательный крестик и иконку.

В Кременском районе призывников благословил клирик Свято-Сергиевского мужского монастыря иеромонах Иоанн (Сердюк).

3 апреля в городе Вольнянск подобное мероприятие посетил протоиерей Вячеслав Гончаренко. Также присутствовали представители районной и местной власти, члены общественности. Благословляя призывников, священник обратился к ним со словом наставления, в котором призвал под следовать примеру атаману Запорожского войска святому праведному Петру Калнышевскому.

В городе Купянск протоиерей Анатолий Шпраху благословил будущих воинов на прохождение службы. Священник пожелал присутствующим мира в Отечестве и в их душах, подарил каждому призывнику иконку и окропил всех святой водой.

Также духовенство Изюмской епархии УПЦ благословило новобранцев в военном комиссариате и совершили молебен. Священники окропили призывников святой водой, после чего протоиерей Богдан обратился к будущим воинам со словом напутствия.