В Одесской области презентуют православный центр помощи онкобольным

По благословению митрополита УПЦ Агафангела начаты работы по созданию православного центра хосписной и паллиативной помощи «Покров». 8 апреля в 11.00 состоится презентация этого благотворительного проекта, а также молебен перед началом доброго дела, в селе Мариновка Одесской области. Организаторы проекта приглашают представителей СМИ прибыть на это важное событие, сообщает Одесская епархия УПЦ.

Побудил к созданию этого проекта рост онкологических заболеваний и отсутствие необходимых условий для содержания больных в терминальной стадии болезни. Поэтому представители медицинской общественности города Одессы обратились к Одесской епархии УПЦ с просьбой о содействии в решении этой актуальной проблемы и получили помощь.

Недалеко от Одессы, в экологически чистом месте, на берегу лимана в селе Мариновка, Беляевского района было приобретено недостроенное четырехэтажное здание общей площадью свыше 2300 кв.м. В этом здании уже провели масштабные работы по перекрытию крыши, установки окон, покраски фасадов, подведении необходимых коммуникаций. На все эти нужды Одесская епархия УПЦ оказала около 8 млн. грн.

Мировой опыт показал, что конструктивное сотрудничество врачей и священнослужителей в деле ухода за теми, кто находится на пороге вечности, является весьма продуктивным и действенным.

Напоминаем, презентация православного центра помощи онкобольным и молебен перед началом доброго дела, состоятся 8 апреля в 11.00 в селе Мариновка, Беляевского района Одесской области. При необходимости из Одессы к зданию хосписа (и обратно) представителей СМИ могут доставить транспортом, который предоставит Одесская епархия УПЦ. Также будет предложена трапеза.

Контактные телефоны: 0677444044 – протоиерей Павел Полещук, 0662285664 – протоиерей Сергий Лебедев.