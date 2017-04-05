В Кропивницком православная молодежь организовала праздник для детей больных аутизмом

Представители социального отдела Кировоградской епархии УПЦ 1 апреля провели на территории Спасо-Преображенского собора г. Кропивницкий детское мероприятие "Праздник в голубом" в поддержку людей с аутизмом. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Мероприятие "Праздник в голубом" приурочен к Всемирному дню распространения информации об аутизме, который отмечается 2 апреля. Он начался с Божественной литургии, во время которой дети, молодежь и родители приступили к таинствам исповеди и Святого Причастия.

Накануне руководитель воскресной школы для детей с ограниченными возможностями протоиерей Иоанн Шемедюк провел беседу, на которой рассказал детям и их родителям, как готовить себя к покаянию перед Богом и что такое таинство Евхаристии.

После богослужения в трапезной храма для детей был устроен сладкий стол и организованы разнообразные конкурсы и игры. Учителя воскресной школы и участники молодежного волонтерского клуба "Покров" провели мастер-классы по изготовлению пасхальных открыток, корзин, декоративных изделий и в завершение провели флешмоб на поддержку детей с аутизмом.