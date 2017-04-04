Аккредитация! Пресс-конференция "Пасха: 100 украинских икон в Иерусалиме, встреча Благодатного огня и все праздничные мероприятия УПЦ"

В Киево-Печерской лавре 5 апреля состоится пресс-конференция: «Пасха: 100 украинских икон в Иерусалиме, встреча Благодатного огня и все праздничные мероприятия УПЦ». Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Климент (Вечеря) расскажет о событиях Стастной недели и анонсирует главные Пасхальные мероприятия Украинской Православной Церкви. Информация будет интересной и полезной для киевлян и гостей города, и для жителей всех регионов Украины.

Председатель информационно-просветительского отдела Киевской епархии УПЦ епископ Николай (Почтовый) расскажет об уникальной миссии в Иерусалиме - «по путям Господа в молитве за Украину» - масштабный крестный ход верующих УПЦ Путем Скорби (Via Dolorosa) в Страстную Пятницу с копиями 100 чудотворных икон Богородицы со всех уголков Украины.

Директор Паломнического центра УПЦ Владимир Телиженко расскажет о пребывании украинских паломников в Израиле в дни Страстной недели и на Пасху и об особенностях таких поездок сегодня.

Далее состоится чин освящения икон, которые пройдут Путем Скорби и будут представлены Патриарху Иерусалимскому Феофилу III в его резиденции накануне Великой Субботы.

На пресс-конференцию посетят участники крестного хода, которые расскажут о цели поездки на Святую Землю.

*** По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия 14 апреля, в Великую Пятницу, в Иерусалиме состоится миссия «по пути Господа в молитве за Украину» - соборная молитва верующих УПЦ за нашу многострадальную страну, где уже почти три года не утихает война.

Во время крестного хода Путем Скорби со 100 иконами Богородицы с востока и запада, юга и севера Украины, паломники будут преподносить молитвы с упованием на то, чтобы Покров Пресвятой Богородицы находился над украинской землей и милость Господа никогда не покидала наш многострадальный народ.

Событие является уникальным и состоится впервые. Традиционно крестный ход Путем Скорби возглавляет Иерусалимский Патриарх.

Киев, со своим сердцем - Киево-Печерской лаврой - является одним из уделов Пресвятой Богородицы. О том, что заступничество Божией Матери не оставляет Украину, свидетельствует большое количество Ее чудотворных икон. Почти все эти иконы соборно будут представлены в крестном ходе. Это иконы, перед которыми ежедневно возносятся молитвы за мир в Украине.

В скорбные времена голгофських страданий Господа нашего Иисуса Христа Пресвятая Богородица была рядом со Своим Сыном. Она встретилась с Ним на пути к Голгофе - именно на Виа Долороса. По преданию, последние годы жизни Она ходила по местам, с которыми была связана земная жизнь Ее Сына.

В тяжелые для материнского сердца мгновения, верующие УПЦ будут идти вместе, на встречу с Господом нашим Иисусом Христом, как и Богородица, Которая находится с православным народом в самые тяжелые моменты истории.

Миссию «по путям Господа в молитве за Украину», по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, реализуют Центр информации УПЦ, Паломнический центр УПЦ, Благотворительный проект «Наша Лепта».

Аккредитацию проводит Центр информации УПЦ по тел. (066) 095 14 76 или church.information.center@gmail.com