Митрополит Августин благословил офицеров медицинской службы

По приглашению директора Военно-медицинского департамента Министерства обороны генерал-майора медицинской службы Андрея Вербы, председатель Синодального военного отдела по взаимодействию с ВСУ митрополит Августин принял участие в выпуске 95 офицеров медицинской службы. Об этом сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Владыка произнес молитву и обратился к выпускникам с приветствием и благословением.

Несколькими днями ранее на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Августин встретился с группой преподавателей и курсантов Закарпатского областного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой Закарпатского областного совета. Группу курсантов возглавлял начальник заведения ─ полковник Юрий Захаров.

Архиерей рассказал гостям о лавре, дал духовные наставления и подарил каждому в благословение икону.