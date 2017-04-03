В Виннице и в Херсоне молились о мире в Украине

В Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона 2 марта состоялся молебен о мире в Украине. За богослужением присутствовали священнослужители приходов города и воспитанники воскресных школ, а также жители Херсона, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой и Херсонской епархии УПЦ.

После молебна была совершена заупокойная лития по усопшим украинским воинам и всем невинно погибшим в наше время.

В конце совместной молитвы прозвучал духовный гимн Украины «Боже Великий, Єдиний» в исполнении хора кафедрального собора.

В тот же день в храмах Винницкой епархии были совершены молитвы за мир в Украине, за освобождение пленных и милости Божьей к мирным жителям Донбасса, страдающим от войны, и беженцев и переселенцев, которых война лишила родных домов.

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы общую молитву возглавили митрополит Симеон и архиепископ Иосиф, который находится с визитом в Винницкой епархии. За молебном присутствовали духовенство собора и многочисленные прихожане.

После молебна митрополит Симеон обратился к пастве и призвал к усиленной молитве. Владыка подчеркнул, что молитва за мир в Украине в храмах Украинской Православной Церкви не прекращается с самого начала войны на Донбассе, но в дни Великого поста, когда молитва сочетается с покаянием и духовным и телесным постом, она имеет особую силу и может приклонить милость Божию к народу Украины.