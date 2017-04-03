Управляющий делами УПЦ встретился с православной молодежью

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний 2 апреля встретился с представителями Молодёжного отдела, организованного при Паломническом Центре УПЦ. Об этом сообщает Паломнический Центр УПЦ.

Общение происходило в стенах Киевской Духовной Академии. После вступительного слова Митрополита Антония все желающие могли задать интересующие их вопросы. Они касались как распорядка внутренней жизни Киевской духовной школы, так и тем общецерковного масштаба.

В завершении встречи Митрополит Антоний вручил всем присутствующим в подарок последние издания, подготовленные Киевскими духовными школами.

После этого, участники мероприятия имели возможность познакомиться с жизнью и бытом духовной школы - они посетили учебные аудитории, общежитие, библиотеку и тренажёрный зал.

Затем, сотрудниками Паломнического Центра УПЦ для всех присутствующих была проведена экскурсия по Дальним пещерам Киево-Печерской лавры.