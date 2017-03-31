Предстоятель УПЦ рассказал о почившем старце Троице-Сергиевой лавры

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий рассказал о почившем старце Троице-Сергиевой лавры - об архимандрите Кирилле (Павлове).

– Ваше Блаженство, исполняется 40 дней со дня кончины известного духовника, старца архимандрита Кирилла (Павлова). Расскажите, пожалуйста, когда и при каких обстоятельствах вы встретили отца Кирилла, какое он произвел на вас впечатление и как вы стали его духовным чадом?

– Отца Кирилла впервые встретил в 1969 году, когда поступал в Московскую духовную семинарию. Он исповедовал семинаристов (как раз это было время Успенского поста). По существовавшей тогда традиции, духовники из Лавры приходили в храм Московской духовной академии и семинарии исповедовать семинаристов, чтобы они на следующий день могли причаститься Святых Христовых Тайн. Отец Кирилл был одним из тех, кто исповедовал учащихся. И я к нему попал на исповедь. Правда, в то время я еще был абитуриентом, только готовился сдавать экзамены. И так после этой исповеди стал у него окормляться во время учебы и в дальнейшем.

– У вас же был выбор духовника? Почему именно о. Кирилл стал вашим духовным наставником?

– Бог привел, это Он так все устроил, что я попал именно к отцу Кириллу. Он был любвеобильным, и это привлекало к нему людей.

– А что, на ваш взгляд, характерно для такого человека, как отец Кирилл, к которому тянулись люди со всех уголков тогдашнего Союза?

– Бог одарил этого человека большой мерой христианской любви. Он любил всех людей: и тех, кто преуспевал в духовном развитии, и нас, нерадивых. Вот эта любовь рождала взаимное чувство – его тоже любили люди, тянулись к нему. Потому что любовь – это смысл жизни. Каждый человек ищет внимания, любви, любви человеческой, взаимной, и Божественной. Этой любовью мы живем.

– Господь открывал ему, с какой проблемой приходил к нему человек?

– Отец Кирилл был немногословен. Есть духовники, которые дают пространные наставления. Он говорил немного, очень простые слова, которые на первый взгляд казались обычными, но на самом деле очень глубокие, – потом они побуждали человека действовать, изменяли его жизнь. Это свойство духовных слов, которые наполнены христианской любовью.

– Вы брали у него благословение на всех этапах ваших послушаний?

– На все, что касалось монастыря, в мою бытность настоятелем, конечно, я брал благословение. Но на то, что происходило не по моей воле: назначения на должности, новые архиерейские послушания, – я приезжал к нему, чтобы попросить его святых молитв.

– Рассказывают, когда вы стали митрополитом, приехали к отцу Кириллу в скуфейке, без клобука. Никто в Лавре об этом не знал. А он вас при встрече назвал митрополитом. Это правда?

– Да, был такой эпизод. Он спал по несколько часов в сутки, а остальное время посвящал людям

– Возможно, у вас сохранилось самое яркое воспоминание, связанное с о. Кириллом, или момент в вашей жизни, когда нужно было решить какой-то важный духовный вопрос?

– Духовная жизнь на первый взгляд ничем не примечательна, состоит из простых, обыденных эпизодов. Но если к ним внимательно относиться, они приносят большую духовную пользу. Каждый день о. Кирилла был наполнен любовью и терпением к нам, грешным. Он спал по несколько часов в сутки, а остальное время посвящал людям, которые шли к нему нескончаемым потоком: принимал верующих, страждущих и нуждающихся в добром слове и наставлении. Это общение занимало все его время. Мы могли отдохнуть после служб и послушаний в своей келье. У него же такой возможности не было. Поражало его поразительное духовное трудолюбие. Он был избранником Божиим. Отвечал всегда просто, но точно, при этом ласково, с большой любовью.

– Вам тоже приходится постоянно принимать посетителей? Откуда вы черпаете силы?

– Господь дает, иначе бы не справился. Обычно священники и миряне приходят с проблемами, неудачами, разными печальными известиями. И все это нужно пропустить через себя. Каждый человек нуждается в сострадании, утешении. Это тяжелый крест, и понять такого человека может только тот, кому это знакомо.

– Бывает, что кающийся во время исповеди хочет решить и какой-то духовный вопрос. Не у всех есть духовники, поэтому зачастую идут в ближайший храм к священнику. Как относиться к такому ответу, чтобы получить действительно то, что нужно, полезно для твоей души в данное время?

– Если человек молится: « Боже, открой устами этого священника Свою волю!» – при этом нужно исполнять с первого раза то, что тебе говорит тот или иной ирей, протоиерей, даже если мы не согласны, кажется, это не то, что мы ожидаем или хотим услышать. Когда верующий человек начинает бегать от одного пастыря к другому в поисках ответа, который бы ему подошел, в душе у него начинается смущение, он теряется и становится неспособным к духовной жизни. Если просим Бога с уверенностью, чтобы Он открыл Свою волю, тогда надо идти и исполнять, что бы тебе ни сказали.

Ответы отца Кирилла иногда ставили людей в тупик. Например, женщина решила во что бы то ни стало идти в монастырь, это было ее давней мечтой. А отец Кирилл, пообщавшись с ней, благословил ей идти замуж. Она не послушала и сделала по-своему. Через год она не смогла быть в обители, ушла, страдала. Но в результате таки вышла замуж. И таких примеров множество. Кто-то хотел усыновить ребенка, а батюшка не благословлял, и, наоборот, кто-то совершил аборт, а старец благословил усыновить младенца в детском приюте. И потом этот ребенок стал утешением всей жизни этой пары.

– Чему мы должны учиться у таких людей, как отец Кирилл?

– Отец Кирилл жил по Евангелию, неукоснительно выполнял заповеди Христа. Он нашел Евангелие в разбитом снарядами доме во время войны, когда смерть витала вокруг. Так Господь призвал его. Он носил Евангелие с собой, читал его, и каждое слово Христа слагал в своем сердце. И так до конца своих дней. Так у него родилось желание посвятить свою жизнь Богу.

Мы также должны стремиться к этому, относиться к своим христианским обязанностям не формально, по привычке посещая храм, по привычке помогая людям, думая – нужно дать человеку рубль. А если мы этот рубль дадим с любовью, или просто протянем руку страждущему, отдавая при этом часть своего сердца, мы исполним заповедь Христа. Господь примет нашу жертву, жертву любви, которую всю жизнь приносил Богу и людям отец Кирилл (Павлов).

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