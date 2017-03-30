"Монашество – свет миру": митрополит Павел 23 года наместник Киево-Печерской лавры

Сегодня исполняется 23 года с момента принятия послушания наместника Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом (Лебедем).

Как сообщает официальный сайт лавры, в этот день митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел совершил литургию Преждеосвященных Даров в Крестовоздвиженском храме обители.

«По окончании богослужения владыка Павел поблагодарил всех за молитвы, тепло вспомнил ныне покойного Митрополита Владимира, который и благословил владыку Павла нести послушание наместничества, поблагодарил за помощь и поддержку ныне здравствующего Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, призвал следовать тому подвигу, который понесли основатели обители преподобные Антоний и Феодосий и все преподобные отцы Киево-Печерские», - сообщает сайт лавры.

Митрополит Павил попросил помнить о том, что: «Монашество – свет миру, и именно молитвами всецело посвятивших себя Богу и стоит мир».

Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Климент поздравил наместника Киево-Печерской лавры с памятным днем, напомнил присутствующим, «какими нелегкими трудами благодаря мудрому руководству за два десятка лет расцвела Печерская обитель».

Фото Юрия Томанюка и Дмитрия Михно.