В паломническом центре напоминили позицию УПЦ в отношении электронных паспортов

Богословско-каноническая комиссия при Священном Синоде УПЦ рассмотрел многочисленные обращения верующих УПЦ по поводу введения в оборот так называемых электронных паспортов, которые содержат чип, сообщает паломнический отдел УПЦ, с о ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

По результатам своей работы комиссия обнародовала заключение, в котором, в частности, говорится следующее.

Безусловно, государство имеет право устанавливать соответствующие способы учета граждан. Однако комиссия разделяет тревогу наших верных по поводу последствий введения электронных паспортов, ведь нет никаких гарантий того, что электронная система всеобъемлющего контроля не приведет к потере свободы человеческой личности и не будет использована для манипулирования ею.

Вместе с тем, комиссия считает необходимым подчеркнуть, что распространенная среди части верующих мысль о том, что принятие и использование электронных документов является греховным действием и не является знаком отречения от Христа, и не может быть признано таким, что соответствует действительности.

Какие бы неприемлемые инициативы, с точки зрения христианской морали, не внедрялись в сферу государственно-общественных отношений, православный христианин должен помнить: если он сам не отречется от Христа, то никто не сможет его отделить от любви Божьей, даже если используются для этого самые изощренные дьявольские хитрости (см. Рим. 8,35).

Кроме этого, следует отметить, что Постановлением Кабинета Министров Украины №302 от 25 марта 2015 года утвержден образец бланка паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем (чипом) и образец бланка паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактного электронного носителя (чипа). Согласно пункту третьему указанной постановления, до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, паспорт гражданина Украины оформляется с использованием бланка паспорта гражданина Украины в форме книжечки.

Таким образом, на сегодня предусмотрена возможность получения паспорта гражданина Украины без чипа, а также с использованием бланка паспорта гражданина Украины в форме книжечки.