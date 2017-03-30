Предстоятель УПЦ совершил чтение Великого канона Андрея Критского в Киево-Печерской лавре

В среду пятой недели Великого поста, 29 марта, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил утреню с чтением полного Великого Канона преподобного Андрея Критского в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Особенностью этого богослужение, именуемого «Мариино стояние», является чтение полного Великого канона преподобного Андрея Критского, который читали верующие частями в первые четыре дня Великого поста.

Также, за богослужением было прочитано житие преподобной Марии, в котором упоминается 17-летний подвиг святой. Пример преподобной служит верующим образцом истинного покаяния и безграничного милосердия Божия к каждому человеку. В связи с этим богослужение утрени четвертка пятой Недели Великого поста и получило свое название – «Мариино стояние».

Предстоятелю УПЦ сослужили наместник обители митрополит Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, архиепископ Пантелеимон, епископ Климент и духовенство братии лавры.